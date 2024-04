Delegação do São Paulo desembarca em Córdoba para estreia na Libertadores

A delegação do São Paulo desembarcou em Córdoba, na Argentina, no início da noite desta quarta-feira para a sua estreia na Copa Libertadores, quinta, às 21h (de Brasília), contra o Talleres, no estádio Mario Alberto Kempes.

O Tricolor foi para a Argentina de voo fretado, direto da capital paulista. No país vizinho muita gente teve seus deslocamentos atrasados por causa do mau tempo, porém, o São Paulo não teve de lidar com esse problema.

Mesmo tendo desfalcado a maioria dos treinos do São Paulo nas últimas duas semanas, Jonathan Calleri viajou para a Argentina e será reavaliado até o momento do jogo para saber se poderá ir a campo ou não. Caso a ausência do camisa 9 se confirme, André Silva deve ser escalado para exercer a função de centroavante.