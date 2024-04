Corinthians não renova alvará e é vetado a ter torcida na Fazendinha

A reportagem ainda apurou que a notícia pegou a diretoria corintiana de surpresa no fim da tarde dessa segunda-feira, véspera do compromisso da categoria sub-17. Na ocasião, o clube emitiu uma nota oficial para informar que os portões não seriam abertos "por questões operacionais envolvendo o estádio".

A cúpula da diretoria do futebol de base do Corinthians chegou a ser acionada, mas os dirigentes estavam no Uruguai, na comitiva que viajou para a estreia do time profissional na Copa Sul-Americana.

A expectativa é de que a documentação seja regularizada até o fim desta semana para que a Fazendinha possa voltar a receber jogos imediatamente.

A Gazeta Esportiva entrou em contato com a assessoria de imprensa do clube, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. Caso isso ocorra, o texto será atualizado.