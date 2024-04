Corinthians e São Paulo empatam sem gols no primeiro jogo das quartas da Copa do Brasil sub-17

Os times sub-17 de Corinthians e São Paulo se enfrentaram nesta quarta-feira, no Parque São Jorge, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil da categoria. O clássico terminou empatado sem gols.

O Majestoso foi movimentado e teve boas oportunidades de ambos os lados. No entanto, as equipes não conseguiram aproveitar as chances e não balançaram as redes.

Com o resultado, a definição do confronto fica para a segunda partida. O duelo está agendado para quarta que vem, a partir das 15h (de Brasília), em Cotia. Em caso de empate no placar agregado, o confronto irá para os pênaltis.