Contra o Talleres, Galoppo volta ao estádio que marcou a carreira de seu pai

Giuliano Galoppo voltará ao Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina, amanhã (04), local no qual ele já balançou as redes e que marcou a carreira de seu pai, Marcelino, jogador de futebol entre os anos 1990 e início da década de 2000.

Marcelino integrou o time do Talleres que disputou a chamada "Final do Século" contra o rival Belgrano pelo acesso à elite do futebol argentino, no Estádio Mario Alberto Kempes, em 1998. A equipe do pai de Galoppo levou a melhor e garantiu a vaga na primeira divisão.

O estádio também é especial para Giuliano Galoppo. Embora tenha perdido no local a final da Copa Sul-Americana de 2022 para o Independiente Del Valle, do Equador, o meia já balançou as redes no Mario Alberto Kempes com a camisa do Banfield, pela Copa Diego Armando Maradona, em 2021.