Com Sport em vantagem, Luciano Castán prega cautela e diz que final do Pernambucano segue "em aberto"

Aos 34 anos, Luciano Castán reúne toda a experiência adquirida ao longo da carreira para ajudar o Sport no objetivo inicial da temporada 2024: conquistar o título do Campeonato Pernambucano. No primeiro jogo da final, disputado no Estádio dos Aflitos, diante do Náutico, o Leão da Ilha venceu por 2 a 0.

Mesmo com a vantagem no placar agregado, o defensor adotou um discurso cauteloso e afirmou que o Sport precisa ser contundente para ampliar o marcador já no primeiro tempo.

"Foi muito importante vencer o jogo de ida, mas o título está em aberto ainda. No sábado tudo pode literalmente acontecer, então estamos trabalhando com muita seriedade ao longo desta semana, aproveitando que não tivemos partida no meio de semana. Queremos fazer mais um grande jogo, desde o primeiro minuto de bola rolando até o último segundo. A ideia é não dar brecha para levar sustos. Assim sendo, conseguir mais uma vitória para, de fato, sermos campeões", declarou o zagueiro.