Com sete brasileiros, Fifa define equipe arbitragem para Olimpíadas

Abram alas para as medalhas de #Paris2024! ???? As preciosas já estão entre nós!

Todas as medalhas possuem um pedaço real do ferro original da Torre Eiffel afixado no centro - tal qual uma pedra preciosa. São lindas demais! ?? pic.twitter.com/TREvyTSUKG

Com a Seleção masculina fora, o futebol brasileiro estará presente apenas no feminino. A equipe está no Grupo C e terá como adversários a Espanha, o Japão e Nigéria ou África do Sul.

Os líder e o vice de cada chave e os dois terceiros colocados com melhor campanha avançam à próxima fase. A competição feminina começa no dia 25 de julho e termina no dia 10 de agosto.

O masculino, por sua vez, tem o seu início marcado para 24 de julho e a data para o término em 9 de agosto. As duas decisões serão no Parque dos Príncipes.