Com placar magro, Fiorentina vence Atalanta em primeiro jogo da semi da Copa da Itália

Vittoria nella gara d'andata. FORZA VIOLA!! ?#ForzaViola #FiorentinaAtalanta #ACFFiorentina #CoppaItalia pic.twitter.com/WuDKu9r7Qw

? ACF Fiorentina (@acffiorentina) April 3, 2024

Jogando em casa, a Fiorentina se impôs diante da Atalanta no primeiro tempo. A equipe criou mais e, aos 31 minutos, abriu o placar com Mandragora. O meia acertou um lindo chute de longa distância, no ângulo, e a bola tocou na trave antes de morrer nas redes do adversário.

A equipe mandante manteve o resultado nos 15 minutos finais e foi para o intervalo com a vitória parcial.

A Fiorentina entrou no segundo tempo em busca do segundo gol, mas não conseguiu furar a defesa da Atalanta mais uma vez. No entanto, o time visitante estava pouco inspirado no ataque e também não balançou as redes do adversário, e o duelo terminou com a vitória dos donos da casa.