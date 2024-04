Com gol de Vitinho, Bragantino bate Coquimbo Unido na estreia da Sul-Americana

O Bragantino estreou com o pé direito na Copa Sul-Americana ao vencer o Coquimbo Unido-CHI, hoje (3), por 1 a 0, no Nabi Abi Chedid. Vitinho marcou o gol que deu a vitória ao Massa Bruta.

Com os três pontos conquistados, o Bragantino assume momentaneamente a liderança do Grupo H. Além do Coquimbo Unido-CHI, a chave também conta com Racing-ARG e Sportivo Luqueño-PAR - que se enfrentam amanhã.

O Bragantino volta a campo apenas na próxima quarta-feira (10), contra o Racing-ARG, pela segunda rodada da Sul-Americana. O Coquimbo Unido-CHI, por sua vez, joga neste domingo (7), diante do Cobreloa-CHI, pelo Campeonato Chileno.