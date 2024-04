Com ampla lista de convidados, Corinthians levou cerca de 80 pessoas ao Uruguai

A reportagem apurou que o elevado número de convidados incomodou membros do elenco e da comissão técnica, que preferem manter o grupo isolado e concentrado neste ambiente. O assunto também virou pauta de discussão no Parque São Jorge entre sócios e conselheiros.

A repercussão chegou ao presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, que passou a ser pressionado a cobrar explicações e fazer um levantamento dos valores assumidos pelo clube com a despesa da viagem ao país vizinho.

A Gazeta Esportiva procurou a diretoria de comunicação do Corinthians, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. Caso o clube opte por se manifestar, este texto será devidamente atualizado.

Com o empate amargo, o Corinthians volta ao Brasil com somente um ponto na bagagem, ocupando o segundo lugar do Grupo F da Sul-Americana. O próximo compromisso do time é na terça-feira que vem, às 19h (de Brasília), contra o Nacional do Paraguai, no retorno à Neo Química Arena.