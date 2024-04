Clima leve e sede por virada: como o Santos se prepara para a final do Paulistão

Para chegar com moral para a disputa da Série B, nada melhor que começar a temporada com um título, algo que o torcedor do Santos não comemora há oito anos. A última taça da equipe foi o Paulistão de 2016.

Após a grande reformulação promovida pelo presidente Marcelo Teixeira, o clima mudou totalmente no CT Rei Pelé. A boa fase dentro de campo é um espelho do que se vê internamente. O grupo está bem unido e o astral está lá em cima.

Um dos grandes destaques - e surpresas - do time, Guilherme também está ajudando a manter o bom ambiente. O atacante lidera as brincadeiras e anima o elenco. Os medalhões que chegaram também estão ajudando, liderando dentro e fora dos gramados.

Esse bom clima, atrelado com a fome de vitória dos jogadores, é um dos trunfos do Santos para tentar sair do Allianz Parque com o título do Campeonato Paulista. Os visitantes precisam apenas de um empate após venceram a ida por 1 a 0, na Vila Belmiro.

O clássico com o Palmeiras está marcado para às 18 horas (de Brasília).

Como chega o Santos?