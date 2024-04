Chelsea sai em defesa de Gallagher após polêmica de racismo: "Completamente inaceitável"

No último sábado, no jogo contra o Burnley, Conor Gallagher, meio-campista do Chelsea, foi acusado de cometer racismo após um vídeo em que ele ignora uma criança no túnel de acesso ao gramado circular pelas redes sociais. Em nota divulgada nesta quarta-feira, a equipe de Londres saiu em defesa do jogador.

"O Chelsea Football Club está ciente de um videoclipe que circulou nas redes sociais do jogo de sábado contra o Burnley, que foi retirado consideravelmente do contexto. O nível subsequente de abusos e comentários difamatórios dirigidos a Conor Gallagher é completamente inaceitável. Temos orgulho de ser um clube diversificado e inclusivo onde pessoas de todas as culturas, comunidades e identidades se sentem bem-vindas", foi escrito.