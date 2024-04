Ceará x Palmeiras: saiba onde assistir e informações do jogo da estreia do Brasileirão sub-20

No último confronto entre Palmeiras e Ceará pelo sub-20, as Crias da Academia venceram por 2 a 0, no Allianz Parque, pelo Brasileiro da categoria de 2022, com gols de Jhon Jhon e Atila, contra.

Escalações

CEARÁ: César; Zé Neto, Yago Lincoln, Gabriel Rocha e Kauã Lucas; João Vitor, Fabrício, Melk e Caio Rafael; Pablo, Wesley e Kadu.



Técnico: Alison Henry

PALMEIRAS: Aranha; Edney, Gabriel Vareta, Vitor Reis (Benedetti) e Arthur; Patrick, Allan e Thalys; Vitor André, Luighi e Riquelme Fillipi.



Técnico: Lucas Andrade