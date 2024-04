Ceará anuncia treino aberto antes da decisão do Cearense contra o Fortaleza

O Ceará conta com a ajuda de seus torcedores para conseguir levantar o troféu novamente, depois de cinco conquistas seguidas de seu rival Fortaleza. O Vozão foi campeão pela última vez em 2018. De lá para cá, a equipe chegou em cinco finais, porém perdeu as últimas quatro.

Agora, o time comandado pelo técnico Vagner Mancini tem mais uma chance de quebrar a sequência do Leão. Em boa temporada, o Ceará realizou 16 jogos, venceu oito, empatou sete e perdeu apenas um.

Um dos principais destaques da equipe é o atacante Erick Pulga, artilheiro do Estadual, com cinco gols em oito jogos. Nesta temporada, ao todo, o atleta de 23 anos balançou as redes nove vezes em 13 partidas.