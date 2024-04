Bahia inicia preparação para decisão contra o Vitória e Caio Alexandre se mostra confiante

O Bahia iniciou a preparação para o jogo de volta da decisão do Campeonato Baiano, diante do Vitória, na manhã desta quarta-feira. No jogo de ida, o Tricolor de Aço sofreu uma dura virada de 3 a 2, após sair vencendo por 2 a 0 no Barradão.

Enquanto Cicinho, Roger e Sidney participaram normalmente das atividades, Everaldo, Acevedo e Ryan alternaram entre fisioterapia e academia.

As primeiras orientações foram realizadas pelo preparador físico Danilo Augusto, que passou um exercício de treinamento de força no campo 2. Na sequência, já com bola, a comissão técnica realizou um treino coordenando duelos de trios.