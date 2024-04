Auxiliar do Corinthians admite desempenho abaixo do esperado: 'Podemos fazer mais'

"A gente tinha acabado de tomar um gol (anulado) de bola parada, a estatura estava mais baixa, com as entradas de Romero e Fausto. Por conta disso, por bem, optamos por escalar um zagueiro para aumentar a estatura", explicou Bruno.

O gol do Timão foi anotado por Yuri Alberto, aos 23 minutos do segundo tempo, com assistência de Rodrigo Garro. O Racing-URU igualou aos 40, com Agustin Alaniz.

Com o empate, o Corinthians conquistou seu primeiro ponto na Sula, ficando a dois do Argentinos Juniors, que venceu seu compromisso contra o Nacional-PAR por 3 a 2. O Timão está na segunda colocação do grupo F.

Agora, o Corinthians volta a entrar em campo pela competição na próxima terça-feira, diante do Nacional-PAR, na Neo Química Arena, às 19h (de Brasília).