Fortaleza vence Sportivo Trinidense com um a menos em estreia na Sul-Americana

O Leão do Pici seguiu empilhando chances, mas sem conseguir convertê-las. Pouco antes do fim do primeiro tempo, Pochettino fez boa jogada pelo lado direito e cruzou na segunda trave. Galhardo se desmarcou bem, mas cabeceou na trave. Assim, o Fortaleza levou a vantagem magra de 1 a 0 para o intervalo.

Logo após a volta do intervalo, Machuca desperdiçou mais uma oportunidade de ouro. O argentino ficou cara a cara com o goleiro Samudio, mas pegou de peito de pé e finalizou pela rede do lado de fora.

Com a vantagem mínima da equipe brasileira, o Trinidense começou a crescer na partida. Salcedo fez boa jogada pelo lado esquerdo, adentrou a grande área e chutou no cantinho para boa defesa de João Ricardo, que espalmou para escanteio. Após a batida, a bola sobrou com Andrada, que pegou de primeira e tirou tinta do travessão.

Faltando 10 minutos mais acréscimos para o fim do duelo, Gonzalo Escobar foi expulso. O argentino, que já tinha amarelo, recebeu o segundo cartão após uma dura falta no ataque e foi obrigado a deixar o gramado mais cedo. Com isso, o Trinidense iniciou uma pressão pelo empate.

Yago Pikachu definiu a vitória do Fortaleza. O atacante puxou o contra-ataque e tocou para Pedro Rocha, que devolveu. Pikachu bateu forte, cruzado, para fechar o triunfo do Leão do Pici em 2 a 0.