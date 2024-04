Atual campeão, Fluminense arranca empate com o Alianza Lima fora de casa em estreia na Libertadores

O Fluminense começou a defesa do título da Libertadores na noite desta quarta-feira. O Tricolor carioca empatou em 1 a 1 com o Alianza Lima-PER, em Lima, pelo Grupo A da competição continental.

O Alianza abriu o placar no primeiro tempo, com Serna. O Fluminense chegou ao empate na etapa final, com Marquinhos. Com a igualdade no marcador, o Tricolor carioca fecha a primeira rodada na segunda colocação, com um ponto. A equipe peruana, por sua vez, fica em terceiro, com a mesma pontuação.

Na próxima rodada, o Fluminense recebe o Colo Colo-CHI, na próxima terça-feira (09), no Maracanã, às 21 horas (de Brasília). Já o Alianza viaja para encarar o Cerro Porteño-PAR, em Assunção, às 19 horas da quarta-feira.