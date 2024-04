Arsenal vence Luton Town e dorme na liderança do Inglês; Manchester City goleia com três de Foden

Nesta quarta-feira, pela 31ª rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal venceu, no Emirates Stadium, o Luton Town pelo placar de 2 a 0. Com o resultado, a equipe de Londres dorme na liderança da competição nacional.

Na ponta da tabela com 68 pontos contabilizados, o Arsenal ultrapassa o Liverpool, que tem 67. A equipe de Jurgen Klopp, porém, jogará nesta quinta-feira e pode voltar ao topo. O Luton Town, por sua vez, perde chance valiosa de igualar o número de pontos do Nottingham Forest. A equipe, assim, permanece na 18ª colocação, abrindo a zona de rebaixamento, com 22 unidades.

Pela 32ª rodada do Inglês, os Gunners voltam aos gramados, neste sábado, para encarar o Brighton, às 13h30 (de Brasília), no American Express Community Stadium. Já o Luton Town, no mesmo dia, às 11h, recebe o Bournemouth, no Kenilworth Road.