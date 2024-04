Apresentado, Walber fala pela primeira vez como jogador do Ituano: "Grande vitrine do Brasil"

O Ituano anunciou nesta quarta-feira a contratação por empréstimo do zagueiro Walber, que pertence ao Água Santa. O atleta, que já treinou com os demais companheiros, assinou vínculo até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro e falou pela primeira vez como jogador do clube paulista.

"Fui muito bem recebido. Já pude perceber que é um clube muito família. Vamos trabalhar que vai dar tudo certo na temporada. Sempre tive um sonho de jogar no futebol paulista porque é uma grande vitrine do Brasil. Todos querem jogar uma Série B por um clube paulista", afirmou o jogador.

Walber, que estava no Água Santa, comentou que já trabalhou com alguns jogadores do atual elenco do Ituano quando ainda defendia o Guarani: "Eu já trabalhei com o Person, Pablo e com o Jefferson Paulino no Guarani em 2020".