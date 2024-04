Após início animador, Internacional vacila nos jogos mais importantes do ano

O início de temporada do Internacional foi animador e a equipe teve ótimas atuações e resultados. Porém, nos três últimos jogos, alguns dos mais importantes do ano, até então, o Colorado tropeçou e não conseguiu repetir o desempenho apresentado. Nesta terça-feira, a equipe gaúcha empatou com o Belgrano em 0 a 0, fora de casa, na estreia da Copa Sul-Americana. Anteriormente, o clube havia sido eliminado para o Juventude na semifinal do Estadual.

Internacional em 2024: