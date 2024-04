Após derrota na Libertadores, Grêmio retoma preparação para final do Gaúcho

O Grêmio treinou nesta quarta-feira, no CT Presidente Luiz Carvalho, e retomou a preparação para o segundo jogo da final do Campeonato Gaúcho contra o Juventude. A equipe retornou ao Brasil após a derrota para o The Strongest, na Bolívia, por 2 a 0, pela primeira rodada da Copa Libertadores.

O treino contou com o retorno da dupla de zaga Pedro Geromel e Bruno Uvini, que trabalharam pela primeira vez com o grupo após se recuperarem de lesões. Os jogadores, no entanto, ficaram de fora do fim da atividade para a realização de corridas em torno do campo.

Os atletas que estiveram em campo na derrota para o The Strongest chegaram ao Brasil na manhã desta quarta-feira. No período da tarde, realizaram trabalho regenerativo na academia, enquanto o restante do elenco treinou normalmente no gramado.