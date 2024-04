Ainda sem Messi e com um a menos, Inter Miami sofre virada do Monterrey nas quartas da Concachampions

Toto nos da la ventaja tras un gran corner de Gressel?? #MIAvMTY #ChampionsCup pic.twitter.com/6CRWLAYPeb

O Inter Miami voltou para o segundo tempo com a ideia de segurar a vantagem mínima. Contudo, ficou com a vida complicada pois David Ruíz recebeu o cartão vermelho e, com isso, a equipe estadunidense ficou com um a menos.

E rapidamente, com um a mais, o Monterrey conseguiu igualar o marcador. Após cobrança de escanteio, o ataque do time mexicano subiu para cabecear. A bola desviou em Busquets, mas Callender conseguiu fazer a defesa. Contudo, o arqueiro espalmou para dentro da área e Meza aproveitou a chance para fazer 1 a 1. Após checagem do VAR, o gol foi validado.

E foi com requintes de crueldade, aos 44 minutos da etapa final, que o Monterrey conseguiu a virada. O Inter Miami saiu jogando errado e Jorge Rodríguez ficou com ela na entrada da área. O jogador ajeitou e bateu colocado para fazer um golaço no Lockhart Stadium e decretar o triunfo dos visitantes.