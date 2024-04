Yuri Alberto marca, mas Corinthians cede empate ao Racing na estreia pela Sul-Americana

O jogo

O primeiro tempo foi de pouca inspiração, com o Corinthians tendo mais a posse de bola, mas criando poucas chances de gol. Já os uruguaios, mesmo em casa, recuaram e apostaram em jogadas de contragolpe.

Aos sete minutos de jogo, Fagner arriscou de longa distância, mas parou em grande intervenção do goleiro Renzo Bacchia. Aos 32, foi a vez do Racing assustar com chute desviado de Veron, que acertou a trave de Cássio. O Timão, após longo tempo sem chutar, levou perigo em finalização de Yuri Alberto, que recebeu passe de Garro, mas não conseguiu tirar o arqueiro adversário da jogada.

Segundo tempo

A segunda etapa começou como terminou a primeira, com muita lentidão e pouca criatividade do Corinthians. Com esse cenário, o técnico António Oliveira promoveu algumas alterações, como a entrada de Romero na vaga de Pedro Raul, para dar mais alternativas ofensivas ao conjunto.

O camisa 11, inclusive, participou da jogada do gol do Timão, aos 23 minutos do segundo tempo. Romero venceu disputa na entrada da área e serviu Rodrigo Garro, que cruzou na medida para Yuri Alberto cabecear para o fundo das redes.