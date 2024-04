Vasco mira contratação de Martínez, volante do América-MG

O Vasco segue em busca de um volante para a sequência da temporada e a chegada de um jogador para a posição vem sendo pedida pelo técnico Ramón Díaz. O nome da vez é Martínez, que está no América-MG e recebeu sondagem da diretoria carioca.

O negócio pode ser concretizado neste fim de semana. Isso porque Vasco e América-MG vão disputar amistoso no próximo sábado, às 17h, em São Januário.

Contratado em 2022, Martínez possui contrato com os mineiros até o fim de 2025. O argentino de 29 anos ainda com passagens por: Barcelona de Guayaquil e Deportivo Cuenca, do Equador, e Chicaria Jrs e San Martín, da Argentina.