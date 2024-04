Vanderlan destaca preparação do elenco do Palmeiras e projeta "grande jogo" em estreia na Libertadores

O Palmeiras estreia na Libertadores na noite desta quarta-feira, contra o San Lorenzo. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, na Argentina. O lateral esquerdo Vanderlan destacou a preparação do elenco do Verdão e projetou "grande jogo".

"É como o Abel sempre fala: jogue quem jogar, nós vamos jogar para ganhar. Mais uma vez, é importante estar todo mundo pronto, todo mundo se dedicando no dia a dia. Se a oportunidade aparecer, a nossa preparação foi muito boa e creio que faremos um grande jogo", disse.

Para essa partida, o técnico Abel Ferreira deve poupar alguns de seus titulares e dar chance para jogadores com menor rodagem na temporada. Vanderlan pode ganhar nova chance. O camisa 6 entrou no lugar de Piquerez na derrota para o Santos, por 1 a 0, em jogo de ida da final do Paulista.