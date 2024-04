Troféu organizado sob a bandeira #somosatletismo homenageia Adhemar Ferreira da Silva

Adhemar recebeu o título de "Herói de Helsinque", em 1993. Em 2000, foi agraciado com o Mérito Olímpico pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) e do Comitê Olímpico Internacional (COI). Em 2012, passou a integrar o Hall da Fama do Atletismo da World Athletics. E faz parte do Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil. O troféu entregue anualmente pelo COB aos destaques na história do esporte olímpico brasileiro leva o nome Adhemar Ferreira da Silva.

Adhemar Ferreira da Silva também está no Panteão Tancredo Neves, livro reservado aos heróis brasileiros, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Integra o Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria (Lei 14.575/2023, sancionada em 11/5/2023).

O Troféu Adhemar Ferreira da Silva Loterias Caixa de Atletismo terá transmissão ao vivo pela TV Atletismo Brasil, por meio do YouTube da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), e a entrada para o público é gratuita. O Centro Nacional fica na Estrada Municipal Antônio Franco de Lima, 64 (acesso pela Rodovia Alkindar Monteiro, km 50,5 ? SP 063), no bairro do Campo Novo.