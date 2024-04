The Strongest x Grêmio: saiba onde assistir e prováveis escalações da partida da Libertadores

Retrospecto recente

The Strongest: O The Strongest chega para o duelo após uma derrota de 2 a 0 no Campeonato Boliviano. A última participação da equipe na competição continental foi em 2023, quando terminou na lanterna do Grupo D, com seis pontos, e caiu ainda na fase de grupos.

Grêmio: O Grêmio vem de empate sem gols contra o Juventude no jogo de ida do Gauchão. O Tricolor participou da Libertadores pela última vez em 2020, ano em que foi eliminado pelo Santos nas quartas de final.