São Paulo lança linha de produtos para torcedores neurodivergentes; saiba detalhes

Um dos produtos da linha, o Cordão de Girassol, é reconhecido por lei como um objeto de identificação de pessoas com deficiências ocultas, como o autismo. O São Paulo fechou uma parceria com a Hidden Disabilities Sunflower, organização que possui a patente sobre o cordão, para haver um treinamento aos seus colaboradores visando a conscientização e o atendimento inclusivo em suas instalações, se tornando o primeiro clube da América Latina a ser certificado globalmente pela empesa no apoio a pessoas com deficiências e condições ocultas.

Com o cordão, os colaboradores do São Paulo poderão identificar quais torcedores podem precisar de assistência extra no Morumbis. O clube, com a colaboração da Ademicon, uma de suas patrocinadoras, oferecerá gratuitamente os Cordões de Girassol personalizados. Os itens poderão ser retirados por pessoas com deficiências e/ou condições ocultas ou pelos seus familiares (desde que ela também esteja presente) no estádio tricolor ou nas lojas SAO.

O time são-paulino também realizará uma ação na primeira partida do Campeonato Brasileiro disputada no Morumbis, entrando em campo com crianças autistas utilizando o Cordão de Girassol e o abafador licenciado do clube.