Santos entra em acordo com clube russo para quitar dívida por Cueva e terá transfer ban revogado

Com a formalização do acordo, portanto, a medida imposta pela entidade máxima do futebol será revogada. Assim, o Alvinegro Praiano vai ficar livre para realizar novas contratações para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Cueva foi contratado pelo Santos em 2019, por 7 milhões de dólares. Em 16 partidas oficiais disputadas, não marcou gols. Ele chegou na gestão de José Carlos Peres. Andres Rueda, presidente de 2021 até 2023, chegou a prometer um acordo com os russos para quitar o montante, mas não cumpriu.