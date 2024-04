San Lorenzo x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo da Libertadores

O Verdão inscreveu, ao todo, 48 atletas na competição. Mesmo lesionados, Dudu, Bruno Rodrigues e Michel estão na lista. Além deles, o meio-campista Rômulo, recém-chegado ao Palmeiras poderá fazer sua estreia com a camisa palmeirense.

O zagueiro Gustavo Gómez, que ficou no banco de reservas nos últimos dois jogos do Verdão, deve ganhar minutos. O paraguaio se recuperou recentemente de uma fratura no dedo do pé esquerdo, lesão sofrida no dia 18 de fevereiro, no empate por 2 a 2 contra o Corinthians.

O San Lorenzo não deve ter o técnico Ruben Insua no banco de reservas. O treinador foi expulso no confronto de sua equipe contra o São Paulo, em agosto do de 2023, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, no qual a equipe brasileira venceu por 2 a 0 (2 a 1 no agregado).

Ainda, o atacante Adam Bareiro é dúvida. O jogador precisou ser substituído na derrota por 2 a 1 sobre o Boca Juniors, na última rodada do Campeonato Argentino.

No último compromisso entre San Lorenzo e Palmeiras, os palmeirenses levaram a melhor por 1 a 0, em duelo válido pela fase de grupos da Libertadores. Gustavo Scarpa marcou o único gol do jogo.