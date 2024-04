River Plate vence Deportivo Táchira fora de casa em estreia pela Libertadores

Nesta terça-feira, no Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, o River Plate estreou com vitória na Libertadores. Os argentinos, fora de casa, venceram o Deportivo Táchira, da Venezuela, pelo placar de 2 a 0. Os dois gols foram marcados somente no segundo tempo.

Com o triunfo, o River Plate assume a liderança do Grupo H. O Deportivo Táchira, por sua vez, fica na lanterna, sem pontos e com saldo negativo de dois gols. Por este grupo, nesta quarta-feira, Libertad, do Paraguai, e Nacional, do Uruguai, ainda duelam na rodada.

O River Plate volta aos gramados, neste domingo, para enfrentar o Rosario Central, às 21h (de Brasília), pela Copa da Liga Argentina, no Monumental de Núñez. Já o Deportivo Táchira, nesta sexta-feira, encara a Universidad Central, no Estádio Olímpico de la UCV, às 17h, pela 11ª rodada do Campeonato Venezuelano.