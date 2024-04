Rival do Palmeiras, San Lorenzo terá ausência de técnico na estreia da Libertadores

Dessa forma, o Palmeiras irá realizar sua estreia na Libertadores com o adversário sem o técnico principal no banco de reservas. A expectativa é que um dos auxiliares de Rubén Darío Insua comande o San Lorenzo na partida.

Classificação e jogos Libertadores

A equipe argentina está tendo uma temporada mediana e ocupa a nona posição do Grupo B do Campeonato Argentino, com 15 pontos conquistados em 12 jogos.

Quer saber tudo o que rola com o Palmeiras sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.