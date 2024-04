Prova Ranking Paulista: Pindamonhangaba faz nova dobradinha, desta vez em Barueri

A prova foi realizada em um circuito de 3 km montado na Avenida Exército Brasileiro, no Jardim Silveira. Kleber completou as 31 voltas no traçado, totalizando 93 km, com o tempo de 2h26min44s260, seguido por seu companheiro de equipe, Roberto Pinheiro, com 2h26min44s469, e por Pedro Leme, da Taubaté Cycling Team, com 2h26min44s470.

Já no feminino, que rodou 45 km (15 voltas), Luciene venceu com o tempo de 1h32min24s, seguida por Juliana Anaja, da Lulu Team, com 1h32min25s, e Tatiane Berrocal, da Barbabikes, com 1h32min26s. Ao todo, o evento reuniu mais de 500 atletas, com destaque para a categoria Ciclismo para Todos, exclusiva para os moradores de Barueri e que teve como objetivo incentivar a prática do esporte nos moradores do município.

Luiz Rodrigues

"Tivemos mais um grande evento e com excelente participação. Parabéns a todos que participaram da prova, em especial aos campeões de cada uma das categorias e agradecemos o apoio recebido da Prefeitura", destaca o presidente da Federação Paulista de Ciclismo, José Claudio Facex.

Um domingo de céu azul e bastante calor marcou a Prova Ranking Paulista de Estrada neste domingo em Barueri. A programação começou cedo, com as disputas das categorias de base, vindo depois as demais faixas etárias. Na disputa da Elite feminino, valeu a experiência e grande momento da Luciene Silva, que emplacou mais uma vitória da temporada nas provas do ranking paulista.

"Graças a Deus, começar o ano desta maneira dá um ânimo a mais para seguir forte e firme nos treinamentos para o resto da temporada. Temos um ano bastante agitado e com competições importantes e temos os objetivos traçados", destacou a ciclista.