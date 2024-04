Até a inteligência artificial já sabe ????

Seja sócio Avanti, abra sua conta Palmeiras Pay e ajude o #MaiorCampeãoDoBrasil a conquistar ainda mais taças!#AvantiPalestra pic.twitter.com/q7dxFZVl2C

? SE Palmeiras (@Palmeiras) April 2, 2024

Depois disso, o empresário disse que a goleada do Palmeiras por 5 a 0 sobre o São Paulo, pelo Brasileiro 2023, foi manipulada por jogadores do Tricolor, mas também não apresentou provas. Além disso, voltou a citar o jogo entre Palmeiras e Fortaleza, pelo Brasileiro de 2022, quando o Verdão já entrou em campo campeão. Segundo Textor, o jogo foi "manipulado por, pelo menos, quatro jogadores do Fortaleza".

O Palmeiras venceu o título do Campeonato Brasileiro de 2023 com seis pontos na frente do Botafogo. No caminho dessa conquista, o Verdão conseguiu uma arrancada histórica, já que o time carioca chegou a liderar a competição com 14 pontos na frente.