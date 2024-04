Palmeiras encerra preparação para estreia na Libertadores; veja provável escalação

Por outro lado, o zagueiro Gustavo Gómez pode voltar a disputar um jogo pelo Verdão. O paraguaio esteve no banco de reservas nos últimos dois jogos, mas não entrou em campo. Recentemente, ele se recuperou de uma fratura no dedo do pé esquerdo, lesão sofrida em fevereiro.

O duelo contra o San Lorenzo está no meio da decisão do Campeonato Paulista, contra o Santos. No último domingo, o Verdão perdeu por 1 a 0 e saiu em desvantagem. O jogo de volta acontece no próximo domingo, às 18 horas, no Allianz Parque.

Sendo assim, visando preservar seus jogadores, Abel Ferreira pode mandar a campo uma equipe bem modificada. Um provável Palmeiras tem: Marcelo Lomba, Garcia, Naves, Gustavo Gómez e Vanderlan; Fabinho, Richard Ríos (Gabriel Menino) e Jhon Jhon; Breno Lopes, Rony e Lázaro.