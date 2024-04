Palmeiras divulga informações da venda de ingressos para final do Paulista contra o Santos; veja preços

O sistema de reconhecimento facial para acesso ao Allianz Parque estará em funcionamento em todos os setores do estádio (com exceção dos camarotes) - Gol Sul, Central Oeste, Superior Sul e Superior Oeste (Portão A), Gol Norte, Superior Norte e Superior Leste (Portão B) e Central Leste (Portão C), além do setor Visitante (Portão D). Esse último será ocupado por palmeirenses, já que o clássico acontece com torcida única.

Pelo terceiro ano consecutivo, o Palmeiras precisará reverter o resultado do jogo de ida da final do Paulista. No jogo de ida, o Verdão perdeu por 1 a 0, na Vila Belmiro. A equipe conta com a força da torcida para tentar o tricampeonato consecutivo.

Veja valores dos ingressos por setor:

Gol Norte - R$ 240



Superior Norte - R$ 300



Superior Sul - R$ 300