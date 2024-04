No estádio em que foi rebaixado, Santos dá sinal de força e fica a um jogo de sair da fila

O Santos deu um sinal de força e venceu o Palmeiras no último domingo, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida da grande final do Campeonato Paulista. A equipe conseguiu uma vantagem mínima, mas deu um ótimo passo para conquistar o título no Allianz Parque.

O resultado favorável não só colocou o Peixe à frente na decisão, como demonstrou a solidez do time comandado por Fábio Carille. A equipe jogou bem e levou a melhor sobre um rival que não perdia desde novembro do ano passado. A última vez que o Palmeiras havia sido derrotado foi no 3 a 0 para o Flamengo.