Motivado, Alison dos Santos já sonha com medalha nos Jogos Olímpicos de Paris

Confiante que poderá brigar por uma medalha na capital francesa, Piu falou com entusiasmo sobre suas metas na temporada.

"Com toda certeza o ouro é o principal objetivo dessa temporada, sair de lá com a medalha de ouro no peito e comemorando um bom resultado. Temos nos objetivos marcas e resultados, mas o principal é a medalha de ouro mesmo", disse o paulista de São Joaquim da Barra.

Feliz e buscando a maior realização da carreira de atleta, ele ainda comentou sobre sua equipe.

"Sabe como é né, estamos aqui para realizar um sonho que não é só meu e sempre dividi as conquistas com a rapaziada, e mesmo estando fora do país, nada mudou. A vitória sempre será de todos", finalizou.