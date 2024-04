Marcelo revela que quase encerrou a carreira após deixar o Real Madrid

O Fluminense repatriou o lateral esquerdo Marcelo na temporada passada. O experiente jogador foi um dos destaques na campanha do título da Libertadores.

Isso, entretanto, poderia não ter ocorrido. O lateral revelou que quase encerrou a carreira quando deixou o Real Madrid.

"Eu ia parar ali. Vou sair do Real Madrid. Queria voltar pro Fluminense, mas pensei em parar de jogar bola. Ia focar em ver meu filho crescer e jogar futebol. Veio a proposta do Olympiacos-GRE e eu falei que não queria. O meu filho mais velho falou para eu não parar, que queria me ver jogando ainda. Aí fui para lá, foi uma aventurinha. Fiquei seis meses", disse em entrevista ao Podpah.