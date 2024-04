JP Chermont se destaca em estreia como titular do Santos e ganha elogios de Carille

"O Chermont me chamou muita atenção na Copa São Paulo. Eu fui três vezes no estádio assistir aos jogos. Foi para o Catar, quando voltou nós trouxemos para trabalhar com a gente. É atleta de Seleção de base e ainda quero aprimorar algumas coisas ali. Ele não estava calmo, não. E Nem tem como estar. O primeiro jogo como titular, uma final, mas a resposta dele foi muito boa", avaliou o comandante.

Com o bom desempenho na decisão, Chermont colocou uma dúvida na cabeça de Carille. O técnico conta com a volta de Hayner e deve ter Aderlan à disposição para ser titular, mas pode optar pela permanência do garoto. Em coletiva, ele disse que pretende fazer poucas mudanças no time.

Em vantagem, ainda que mínima, o Santos enfrenta o Palmeiras na segunda partida da decisão no domingo, a partir das 18h (de Brasília), no Allianz Parque. Em caso de empate no placar agregado, a decisão irá para os pênaltis.