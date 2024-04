Internacional recebe Guiñazu e ganha camisa do Talleres, rival do São Paulo na Libertadores

O Internacional está na Argentina para a estreia da Sul-Americana contra o Belgrano. Na tarde desta terça-feira, Guiñazu foi recebido pela delegação colorada e presenteou o Colorado com uma camisa do Talleres, rival do São Paulo na Libertadores.

O ex-volante trabalha na equipe e fez parte do elenco que eliminou o Tricolor na fase preliminar da Libertadores 2019. Considerado ídolo do Colorado, ele disputou 282 jogos, com uma Libertadores (2010), uma Sul-Americana (2009) e quatro Campeonatos Gaúchos (2008, 2009, 2010, 2011 e 2012) como principais títulos.