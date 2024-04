Guarani completa 113 anos, e presidente mira retorno à elite do Brasileirão

Um dos clubes mais tradicionais do futebol paulista, o Guarani comemora 113 anos de história nesta terça-feira. Campeão brasileiro em 1978, o trabalho da diretoria segue intenso para que a equipe volte a ser protagonista no cenário estadual e nacional.

Fora das quatro linhas, o clube tem trabalhado em diversos âmbitos. No final de fevereiro, o plano de recuperação judicial foi aprovado. Agora, o próximo passo para o Bugre é readequar a parte tributária nas três esferas (municipal, estadual e federal).

"O acordo da recuperação judicial foi feito de um jeito que possamos pagar. No mesmo dia em que foi aprovado esse plano, entregamos uma proposta para organizar a parte tributária. O trabalho não é fácil, mas a situação está melhorando. Não existe mais espaço para trabalhar como o clube estava no passado, sem saber se teríamos receitas ou não", afirmou André Marconatto, presidente do Guarani.