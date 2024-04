Fortaleza repudia acusações de John Textor e promete tomar medidas cabíveis

Na madrugada desta terça-feira, o Fortaleza se pronunciou sobre as acusações de John Textor de que atletas do clube estariam envolvidos em esquemas de manipulação de resultados a favor do Palmeiras. O Leão repudiou fortemente as alegações do dono da SAF do Botafogo e também garantiu que irá tomar as medidas judiciais cabíveis. Confira a nota oficial:

"O Fortaleza repudia de forma veemente as absurdas e infundadas declarações do Sr. John Textor, dono da SAF do Botafogo, que acusa atletas do tricolor de estarem envolvidos em esquema de manipulação de resultados.

As afirmações, proferidas sem a apresentação de quaisquer provas, maculam a reputação de nossa instituição centenária e geram graves danos de imagem do clube. O Fortaleza tomará todas as medidas judiciais cabíveis."