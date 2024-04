Ex-São Paulo, Pato curte a família e diz não ter pressa para decidir futuro da carreira

Na tarde desta terça-feira, Alexandre Pato marcou presença no evento da lançamento do Roland-Garros Junior Series, realizado no Parque Ibirapuera. O atacante, que está sem clube desde que deixou o São Paulo no fim do ano passado, declarou que deseja voltar a atuar, mas no momento certo.

"Tenho ainda pensado no futebol. Como eu falei aqui, tem que ser uma coisa de Deus e não minha, porque as vezes a gente confunde com ego. Estou deixando o tempo levar, escutando algumas propostas. Vou esperar não só esse mercado, mas como eu estou livre, você consegue entrar em alguns clubes. Na Europa a janela abre no meio do ano também, então eu vou aguardar esse momento. Quero curtir bem a minha família. Na hora que for o momento certo, eu vou voltar", disse o jogador na zona mista.

Pato revelou que, durante este período longe dos gramados, tem aproveitado momentos com a família que antes não conseguia experienciar por conta da falta de tempo. Cuidando do filho recém-nascido, o atleta contou que conheceu um "novo lado" do futebol.