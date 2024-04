Evanilson pode estar na mira de Arsenal e Newcastle para a próxima temporada

O atacante Evanilson, que defende o Porto, pode estar na mira de Arsenal e Newcastle para a próxima temporada do futebol europeu. As duas equipes inglesas buscam reforços para o ataque e enxergam o brasileiro como uma boa opção.

De acordo com o jornal inglês FourFourTwo, o Arsenal vai atrás de novas opções para o setor ofensivo por um pedido do treinador Mikel Arteta.

O técnico espanhol teve a chance de ver de perto Evanilson em campo no confronto entre as equipes pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O jogador foi titular do Porto nas duas partidas, que terminaram com a classificação do Arsenal nos pênaltis.