Em clássico londrino, West Ham e Tottenham empatam pelo Inglês

Nesta terça-feira, o West Ham recebeu o Tottenham, pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. O clássico londrino, marcado pela 400ª exibição do capitão Heung-Min Son no visitante, terminou com empate por 1 a 1.

Com esse resultado, o West Ham chega aos 45 pontos, ultrapassa o Newcastle e alcança a sétima posição. Já o Tottenham segue no quinto lugar com 57 pontos e perde a chance de encostar no G4.

Pela 32ª rodada da Premier League, o West Ham visita o Wolverhampton, neste sábado. O Tottenham, por sua vez, recebe o Nottingham Forest, no domingo.