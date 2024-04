Cristiano Ronaldo faz três, e Al-Nassr goleia Abha pelo Campeonato Saudita

Nesta terça-feira, o Abha recebeu o Al-Nassr, pela 26ª rodada do Campeonato Saudita. Com destaque para Cristiano Ronaldo, que marcou seu segundo hat-trick consecutivo, o Al-Nassr goleou por 8 a 0.

A vitória deixa a equipe de Luís Castro com 62 pontos, isolada na vice-liderança. O clube tem 11 pontos a mais que o terceiro colocado, Al-Ahli, mas continua 12 atrás do líder Al-Hilal. Já o Abha segue na 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com apenas 22 pontos.

O Al-Nassr volta a campo nesta sexta-feira, às 16 horas (de Brasília), quando visita o Damac, pelo Campeonato Saudita. Já o Abha encara o Al-Fateh no domingo, às 16 horas.