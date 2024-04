Confira o estilo de jogo do Racing-URU, adversário do Corinthians na Copa Sul-Americana

Formação alternativa (4-4-2)

Renzo Bacchia; Guillermo Cotugno, Hugo Magallanes, Lucas Monzón e Martín Ferreira (Óscar Quiñonez); Lucas Rodríguez, José Varela, Erik de los Santos e Juan Rivero ; Tomas Veron Lupi e Dylan Nandin.

Jogo direto

A equipe da capital uruguaia tem como princípio o jogo vertical, de pouca elaboração. Para isso, aposta muito em bolas longas, aproveitando as "casquinhas" dos atacantes Nicolas Sosa e Dylan Nadin. Pelos lados, jogadores como Juan Rivero, Tomas Veron Lupi e Agustin Alaniz podem trazer problemas com jogadas em velocidade.

Nessa edição do Campeonato Uruguaio, o Racing é a segunda equipe que menos fica com a bola, com 45,2% de média de posse. Apenas o Cerro tem porcentagem menor, com 36,3%, segundo o Sofascore.

Os meio-campistas Lucas Rodriguez, José Varela e Erik de los Santos costumam ter pouca participação na construção de jogo, já que na maioria das vezes a bola é lançada diretamente do campo de defesa (goleiro e zagueiros) para o ataque.