Com um a mais, Flamengo cede empate ao Millonarios na estreia da Libertadores

Nos minutos finais, os colombianos criaram nova chance com Giordana, que parou em defesa de Rossi. O Flamengo pouco fez no setor ofensivo no restante do tempo e segurou a igualdade até o intervalo.

No segundo tempo, o Flamengo melhorou e conseguiu impedir os avanços do Millonarios. Os rubro-negros aumentaram ao ritmo e chegaram ao gol aos 18 minutos. Arrascaeta foi lançado na área e foi empurrado por Vásquez, que foi expulso pela penalidade. Pedro cobrou com categoria, sem chance para o goleiro.

O Millonarios não se intimidou com o revés e a desvantagem numérica em campo. Os colombianos foram em busca do empate e acabaram marcando aos 34 minutos. Ruiz recebeu cruzamento rasteiro na área e mandou para a rede.

Na parte final, o Flamengo voltou a ser ofensivo. No entanto, o Millonarios soube segurar a pressão dos rubro-negros para manter a igualdade com um a menos.

FICHA TÉCNICA

MILLONARIOS-COL 1 X 1 FLAMENGO-BRA