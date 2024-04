Com del Potro, Meligeni e Pato, Roland Garros Junior Series é lançado no Ibirapuera

Já Alexandre Pato, longe dos gramados desde a saída do São Paulo, demonstrou que ainda está em forma e sabe jogar não só com os pés, mas também com as mãos. Todas as ativações foram realizadas em dupla, e o atacante entrou em quadra ao lado de seu sobrinho Pedro, de nove anos, e teve que atuar até com uma raquete gigante.

O garoto, inclusive, foi uma das principais 'atrações' do evento. Ele cativou o público logo no início dizendo que queria "ser campeão de Roland Garros" e arrancou muitos aplausos a cada vez que venceu um dos desafios propostos.

"Muito legal. Meu sobrinho me incentivou a vir, o pai dele me convidou. Até então a gente não conhece, vivemos mais focados no futebol e quando você começa a transitar nesse meio é muito legal. Espero que quem organizou esse campeonato continue fazendo isso, que a galera sinta que Roland Garros está aqui. Basta ele jogar aqui, vencer e ele está lá. Foi um baita evento e espero quem sabe estar aqui de novo na próxima. A hora que eles quiserem eu estou aqui", declarou Pato na zona mista.

"Foi demais. Você juntar um campeão de Grand Slam como o Delpo, um jogador de futebol super consagrado como o Pato, a Teliana fazendo as brincadeiras, mas também dentro da quadra como referência feminina. A importância é imensa, você estar em uma quadra pública de saibro no Ibirapuera, algo difícil de ver no Brasil. Quando você coloca tudo em um 'sopão' ali, você vê como se precisa desse momento. Foi muito legal", destacou Meligeni.

O Roland Garros Junior Series terá início nesta quarta-feira e vai até este domingo (07). O torneio será realizado na Sociedade Harmonia de Tênis, clube localizado no bairro do Jardins, também na Capital paulista.

Na edição 2024, o Roland-Garros Junior Series contará com 16 meninas e 16 meninos de 11 diferentes nacionalidades. Os jogadores serão divididos em quatro grupos com quatro jogadores, em que todos jogarão contra todos em seu próprio grupo. Aqueles que tiverem interesse em assistir às partidas in loco podem reservar os ingressos gratuitamente no site da Bilheteria Digital.